ЦБ "очень сильно" беспокоит инфляция

Регулятор сохраняет жесткость в своей политике
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор намерен сохранить жесткость в своей политике.
"Сегодня инфляция нас сильно беспокоит. Она в два раза превысила нашу цель в 4%, мы повысили ставку, и ожидаем пока, что нам придется сохранить жесткость в политике, чтобы вернуть инфляцию к цели", - сказала председатель ЦБ (цитата по РИА "Новости").
В октябре, по данным Росстата, инфляция в России ускорилась в годовом выражении до 8,13% с 7,4% месяцем ранее.
Согласно прогнозу ЦБ, по итогам 2021 года годовая инфляция ожидается в интервале 7,4-7,9%.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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