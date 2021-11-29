ЦБ "очень сильно" беспокоит инфляция

Регулятор сохраняет жесткость в своей политике

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор намерен сохранить жесткость в своей политике.

"Сегодня инфляция нас сильно беспокоит. Она в два раза превысила нашу цель в 4%, мы повысили ставку, и ожидаем пока, что нам придется сохранить жесткость в политике, чтобы вернуть инфляцию к цели", - сказала председатель ЦБ (цитата по РИА "Новости").

В октябре, по данным Росстата, инфляция в России ускорилась в годовом выражении до 8,13% с 7,4% месяцем ранее.

Согласно прогнозу ЦБ, по итогам 2021 года годовая инфляция ожидается в интервале 7,4-7,9%.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram