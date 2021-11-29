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"Вакцина" признана словом 2021 года

15:23
  • понедельник
  • 29 ноября 2021

Такой выбор сделал американский словарь Merriam-Webster

Американский словарь Merriam-Webster назвал словом 2021 года vaccine ("вакцина").

Названо слово 2021 года
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Эксперты отметили, что понятие "вакцина" в уходящем году для многим стало чем-то большим, нежели фармацевтический препарат — это шанс на возвращение к жизни, которую люди вели до пандемии коронавирусной инфекции.

Слово "вакцина" на протяжении всего года находилось в центре дискуссий о личном выборе, политических предпочтениях, профессиональных нормах, школьной безопасности, неравенстве в сфере здравоохранения и по многим другим темам.

Значением слова "вакцина" в 2021 году интересовались на 601% чаще, чем в 2020-м и на 1048% чаще, нежели в допандемийном 2019 году.

С учетом реалий толкование слова "вакцина" претерпело изменения. Прежде оно означало "препарат на основе убитых микроорганизмов, живых аттенуированных организмов или живых полностью вирулентных организмов, которые применяются для выработки или искусственного увеличения иммунитета к определенному заболеванию".

Теперь Merriam-Webster толкует слово "вакцина" как "препарат, который применяется (в виде инъекции) для стимулирования иммунного ответа в организме против определенного возбудителя инфекции или заболевания", сообщается на официальном сайте словаря.

Государственный институт русского языка имени Пушкина ранее назвал словом 2021 года "спутник". Его стали употреблять в девять раза чаще, чем раньше, благодаря названию российской вакцины от коронавируса.

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