В Липецке грузовик протаранил перрон автовокзала

По некоторым данным, водителю стало плохо

Крупная авария произошла в понедельник на территории автовокзала в Липецке. Грузовой автомобиль, принадлежащий местным автобусным линиям, выехал на перрон, в результате чего один человек погиб и трое пострадали.

"Погибла женщина, стоявшая на перроне, её личность сейчас устанавливается", - сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Липецкой области.

Водитель грузовика госпитализирован. Также в больницу доставлены находившиеся в автомобиле два человека. "Предположительно водителю стало плохо за рулем. Эту информацию подтверждают пассажиры", - говорится в сообщении.

Водитель перед началом смены прошел медицинское обследование. Также отмечается, что автомобиль был исправен.

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