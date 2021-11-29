В Шотландии выявлено не связанное с ЮАР заражение "омикроном"

Зафиксировано шесть случаев заболевания

Пациентов с заражением штаммом коронавируса "омикрон", которые не ездили в страны Южной Африки, обнаружили в Шотландии. Первый министр страны Никола Стерджен подтвердила, что выявленошесть случаев инфицирования новым вариантом.

"Я хочу подчеркнуть, что работа по выявлению контактирующих продолжается. Тем не менее на данный момент мы уже знаем, что не у всех из них есть история поездок в страны Южной Африки или контакт с теми, кто там был. Это означает, что, вероятно, здесь в Шотландии уже было контактное заражение", - заявила на пресс-конференции Стерджен. Министр подчеркнула, что все заболевшие изолированы, никто из них не госпитализирован.

ВОЗ на экстренном заседании классифицировала новый вариант коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм назвали греческой буквой "омикрон". По мнению экспертов организации, глобальный риск, связанный с распространением "омикрона", очень высок, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram