ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Шотландии выявлено не связанное с ЮАР заражение "омикроном"

15:26
  • понедельник
  • 29 ноября 2021

Зафиксировано шесть случаев заболевания

Пациентов с заражением штаммом коронавируса "омикрон", которые не ездили в страны Южной Африки, обнаружили в Шотландии. Первый министр страны Никола Стерджен подтвердила, что выявленошесть случаев инфицирования новым вариантом.
Заслоны на пути "омикрона": реакция мира на новый штамм коронавируса

"Я хочу подчеркнуть, что работа по выявлению контактирующих продолжается. Тем не менее на данный момент мы уже знаем, что не у всех из них есть история поездок в страны Южной Африки или контакт с теми, кто там был. Это означает, что, вероятно, здесь в Шотландии уже было контактное заражение", - заявила на пресс-конференции Стерджен. Министр подчеркнула, что все заболевшие изолированы, никто из них не госпитализирован.

ВОЗ на экстренном заседании классифицировала новый вариант коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм назвали греческой буквой "омикрон". По мнению экспертов организации, глобальный риск, связанный с распространением "омикрона", очень высок, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия COVID-19
Эпидемия COVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.