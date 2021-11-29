Экс-сотрудника "Локомотива" назначили тренировать "Манчестер Юнайтед"

Это временный пост, предполагающий потом работу консультантом

Немецкий специалист Ральф Рангник назначен временным главным тренером английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед", сообщила пресс-служба команды.

Рангник будет работать на этой должности до конца сезона, затем он станет в МЮ консультантом.

"Клуб выражает благодарность московскому "Локомотиву" за сотрудничество в процессе перехода Ральфа в "Манчестер Юнайтед", - говорится в сообщении "манкунианцев".

До последнего времени Рангник возглавлял в "Локомотиве" отдел спорта и развития. Сам он уже отметил, что сосредоточен на том, чтобы сделать этот сезон успешным для нового клуба.

Ранее немец тренировал "Штуттгарт", "Ганновер", "Шальке 04", "Хоффенхайм" и "Лейпциг".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram