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Экс-сотрудника "Локомотива" назначили тренировать "Манчестер Юнайтед"

15:26
  • понедельник
  • 29 ноября 2021

Это временный пост, предполагающий потом работу консультантом

Немецкий специалист Ральф Рангник назначен временным главным тренером английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед", сообщила пресс-служба команды.
Один из лучших футболистов в истории отказался возглавить "Юнайтед"

Рангник будет работать на этой должности до конца сезона, затем он станет в МЮ консультантом.

"Клуб выражает благодарность московскому "Локомотиву" за сотрудничество в процессе перехода Ральфа в "Манчестер Юнайтед", - говорится в сообщении "манкунианцев".

До последнего времени Рангник возглавлял в "Локомотиве" отдел спорта и развития. Сам он уже отметил, что сосредоточен на том, чтобы сделать этот сезон успешным для нового клуба.

Ранее немец тренировал "Штуттгарт", "Ганновер", "Шальке 04", "Хоффенхайм" и "Лейпциг".

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