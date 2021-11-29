В Думе предложили переименовать QR-коды в иммунные паспорта

Новый термин предлагается использовать в законопроектах

Понятие "QR-код" следует заменить на "иммунный паспорт" как более точно передающее смысл. С такой инициативой выступил заместитель председателя думского комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Депутат пояснил, что предлагаемый им термин означает не просто вакцинированного, а человека, который приобрел иммунитет либо после болезни, либо после прививки. Именно иммунные паспорта Леонов предлагает упоминать в соответствующих законопроектах, а реализовывать их как цифровую платформу, по системе QR-кодов.

По словам парламентария, в названиях законопроектов о введении ограничений на посещение общественных мест и транспорта для непривитых или не переболевших коронавирусом граждан, внесенных правительством в Госдуму, нет ни слова о QR-кодах. Однако "само же правительство называло их законопроектами о QR-кодах. Получилось, что во главу угла встала технология, а не понимание того, как это все будет действовать", заявил Леонов.

Вместе с тем депутат подчеркнул, что главное — не название, а содержание законопроектов. Они должны быть удобными и исключать варианты, при которых люди имеют право получить этот иммунный паспорт, но по каким-то причинам его не получают.

Леонов заявил, что намерен поднять данный вопрос в Госдуме, если правительство или Роспотребнадзор ничего не предпримут в данном направлении, сообщает РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация, что российские власти рассматривают идею переименовать QR-коды, так как это словосочетание вызывает негативную реакцию у многих граждан. Комментируя эти сообщения, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "его можно называть как угодно, он QR-кодом и останется".

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