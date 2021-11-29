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Движение в проливе Босфор закрыто из-за сильного ветра

15:50
  • понедельник
  • 29 ноября 2021

В Стамбуле есть жертвы

Сильный ветер стал причиной гибели двух человек в Стамбуле – из-за шторма обрушилась крыша. Движение судов по проливу Босфор из-за погоды приостановлено.
Движение судов через Босфор приостановили из-за аварии

"Пролив перекрыт в обе стороны из-за сильного ветра", - заявил представитель управления береговой охраны Турции. Он затруднился сказать, когда движение возобновится.

Как сообщает турецкий телеканал NTV, шторм внес коррективы и в расписание аэропортов. Шесть самолетов авиакомпании Turkish Airlines не смогли приземлиться в Стамбуле. Их перенаправили в Анкару и Измир, передает РИА Новости.

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