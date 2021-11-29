Россиян предупредили об угрозах от новогодних елок

Необходимо принять меры безопасности при установке елок на улицах и площадях

Новогодние елки, украшающие улицы и площади населенных пунктов, могут являться источником повышенной опасности. Об этом рассказали во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Эксперты указывают, что сильный ветер способен повалить такие деревья или украшающие их элементы. Также существует риск воспламенения елки и праздничных украшений.

В России ежегодно регистрируют травмы у детей и взрослых при подобных происшествиях. В частности, в 2020 году падения новогодних елей из-за сильных порывов ветра случались в Вологде, Воронеже, Владивостоке, Иваново, Иркутске, Костроме, Петрозаводске, Рязани, Санкт-Петербурге.

ВНИИ ГОЧС призывает власти населенных пунктов обследовать праздничные декорации на предмет надежности крепления и принять меры по обеспечению безопасности населения в местах массового отдыха в период подготовки и проведения новогодних праздников, сообщает РИА Новости.

Между тем искусственные елки в России за год подорожали на 20-25%. Цена на такое дерево варьируется от 500 рублей за дерево размером 50 см до почти 230 тысяч рублей за ель высотой 4,5 м. Самые популярные модели — высотой 180-210 см и стоимостью в среднем 5 тысяч рублей.

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