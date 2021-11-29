Новые страны закрывают авиасообщение с Африкой из-за "омикрона"

Пока данных о новом штамме коронавируса крайне мало

Всемирная организация здравоохранения предупредила об угрозе глобального распространения нового "омикрон"-штамма коронавируса и вновь призвала страны нарастить темпы вакцинации. А пока государства одно за другим начали закрывать границы для прибывающих из африканского региона, где новый вариант инфекции встречается наиболее часто.

Кадры из аэропорта Йоханнесбурга, столицы ЮАР. На стойках регистрации пусто. Улететь отсюда в Европу практически невозможно. Для россиян наше посольство организует вывозные рейсы. Авиасообщение с ЮАР ограничили страны Евросоюза, Великобритания, США. Для многих государств вся Южная Африка теперь в чёрном списке, прилетевшие оттуда люди проверяются на ковид-19 особо тщательно. Израиль с понедельника полностью закрыл границы, в надежде остановить распространение нового штамма коронавируса, называемого "омикрон".

Впрочем, уже очевидно, новый южноафриканский штамм коронавируса распространится по всему миру. Это вопрос времени. Всё больше стран объявляют о первых случаях заражения на своей территории. В Нидерландах счёт уже пошел на десятки. В аэропорту Амстердама у 61 пассажира с юга Африки тесты на коронавирус показали положительный результат, всех теперь разместили в отеле на карантин. Но до этого они были в помещении, где находилось около 600 человек. В Португалии "омикрон" подхватили 13 футболистов, вернувшихся из ЮАР. В Великобритании уже заявляют о передаче штамма вируса в обществе.

Южноафриканские страны, от которых прогрессивный западный мир теперь закрывается как от прокажённых, заговорили об "афрофобии". Ведь пока недостаточно данных утверждать, что "омикрон" опаснее "дельты". Но для Евросоюза нет никакой глобальной солидарности. Новый штамм коронавируса заявлен главной темой совещания стран "Большой семёрки".

Во Всемирной организации здравоохранения акцентируют внимание на другом - благополучные страны сами виноваты в развитии нового штамма. Африке не хватает вакцин, там до сих привито лишь 25 процентов медперсонала. Именно низкий уровень коллективного иммунитета привёл к появлению нового штамма. ВОЗ призывает добиться высокого и равномерного уровня вакцинации во всем мире.

Первые выводы учёных из США обнадёживают, в Белом доме заявили, что прививка защищает от тяжёлого течения болезни, после заражения "омикроном". Об эффективности вакцинации против нового штамма заявляют и российские эксперты. Въезд в нашу страну гражданам девяти африканских государств и Гонконга временно запрещён. Туристов ждёт обязательное тестирование. Будут ли приняты дополнительные меры, зависит от новых данных о штамме "омикрон".

Пётр Вершинин, Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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