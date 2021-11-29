Саакашвили рассказал, почему бежал из Грузии в 2008 году

В Тбилисском суде в понедельник проходило заседание с участием экс-президента Грузии

В понедельник в Тбилисском городском суде началось слушание дела о жестком разгоне митинга в ноябре 2007 года и разгроме офиса телекомпании "Имеди", по которому в качестве обвиняемого проходит бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Сам он все обвинения в свой адрес отвергает. В поддержку Саакашвили его сторонники провели митинг у здания суда. Особо активных пришлось усмирять полиции.

К началу заседания у входа в суд уже царил хаос. Флаги США, Евросоюза, Грузии и Украины. Сотни сторонников экс-президента Саакашвили. Под гул толпы, скандирующей "свободу Мише", грузинская полиция задерживала наиболее активных.

Чтобы усмирить людей, пришлось применить слезоточивый газ. Иначе расчистить проспект, который перекрыли митингующие, было бы нельзя. Но ещё чаще в ход шли все-таки борцовские приемы.

Если бы сам Саакашвили видел то, что творилось на улице, он наверняка бы остался доволен. Подобная толчея, временами переходящая в рукопашную, это, в его стиле. Однако в этот раз ему пришлось довольствоваться рассказами адвокатов, которые явно рассчитывали и из заседания суда сделать шоу.

"Сегодня мы являемся свидетелями позорного, но исторического процесса. И на нем присутствует третий президент. Поэтому мы ходатайствуем о том, чтобы тем вещателям, которые запросили разрешение на освещение процесса, позволили войти сюда и освещать его в онлайн-режиме", - говорит адвокат Бека Басилая.

В итоге прямая трансляция все-таки велась. И все желающие могли убедиться в том, что Михаил Саакашвили вполне здоров. И даже не похудел. Хотя его сторонники уверяли, что из-за голодовки бывший президент Грузии сбросил как минимум 20 килограммов. А его участие в этом заседании вообще было под вопросом. Однако личный врач политика все же дал добро. Саакашвили привезли. И он этой трибуной, конечно же, воспользовался.

"Я хочу спросить мой любимый грузинский народ, хочу спросить вас. Вы не соскучились по чувству гордости за свою страну? Не соскучились по темпу и "драйву" развития? Не соскучились по любви и теплу? Не соскучились по празднику победы? А если вы соскучились по всему этому, тогда нам нужно всем вместе покончить с тем, что происходит сейчас", - заявил Саакашвили.

Выступал Саакашвили не только на грузинском. Он также использовал английский и украинский языки, утверждая, что все уголовные дела против него носят заказной характер. Что он политический узник, страдающий в тюрьме, где, возмущался Саакашвили, продаются продукты из России и транслируют российские телеканалы. Кроме того, бывший президент Грузии вспомнил и 2008-й год, объяснив всем, почему ему пришлось тогда бежать из Грузии.

"Я не буду скрывать, что некоторые американцы, мои друзья, советовали мне это сделать, потому что, в противном случае, русские зашли бы и сделали бы то, что Путин обещал Саркози, повесить меня за одно место", - рассказал Саакашвили.

Впрочем, судят Саакашвили не за трусость, и не за нападение на Южную Осетию и Абхазию в августе 2008-го. Политик является фигурантом сразу нескольких уголовных дел. Среди них разгон оппозиционного митинга, разгром телекомпании "Имеди" и растрата бюджетных средств. А до этого его заочно уже признали виновным по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили, приговорив в совокупности к девяти годам лишения свободы. А грузинские власти уже заявили, что из тюрьмы Саакашвили выйдет нескоро.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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