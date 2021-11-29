Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Японии

Об угрозе цунами не сообщается

На японских островах Идзу зафиксировано землетрясение магнитудой 6,6, передает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 522 км к юго-востоку от города Кисарадзу в префектуре Тиба. Там проживают около 122 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 46 км.

В свою очередь, агентство Reuters приводит информацию Германского исследовательского центра. Немецкие сейсмологи оценили магнитуду толчков в 6,5. По их сообщениям, толчки зарегистрированы на юго-западе острова Хонсю, а эпицентр находился на глубине 10 километров. Об угрозе цунами не сообщается.

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