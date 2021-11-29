В Москве провели информационные встречи с трудовыми мигрантами

В мероприятии приняли участие юристы

Столичные власти провели серию информационных встреч с трудовыми мигрантами. В числе прочего, затрагивались вопросы адаптации мигрантов в Москве, порядок их пребывания на территории России, а также права и обязанности.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой специалисты проводили встречи в автобусах, которые следовали от метро "Лесопарковая" до городского МФЦ.

Отдельно были затронуты вопросы конфликтов на этнической почве. "Особое внимание было уделено изменениям, внесенным в законодательные акты по вопросам миграции, а также ответственности за правонарушения, в том числе предусматривающие выдворение из страны", - говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Необходимая информация для жизни мигрантов в городе также доступна на сайте Мигрантамомоскве.рф.

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