В МИДе оценили затраты США на дестабилизацию обстановки в России

Москва на вмешательство в свои дела отреагирует жестко и решительно

Соединенные Штаты все еще пытаются сдержать развитие России, Вашингтон тратит значительные средства на дестабилизацию внутренней обстановки, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. По словам замминистра, используются все средства – санкции, шантаж и информационная война.

"И сегодня недоброжелатели не оставляют попыток сдержать развитие нашего отечества, повлиять на нашу внутреннюю и внешнюю политику… Действуя в том числе через некоммерческие международные организации, Вашингтон тратит значительные средства на дестабилизацию ситуации в России", - сказал Рябков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета.

Замглавы МИД подчеркнул, что Москва не позволит Вашингтону вмешиваться во внутренние дела России. На подобные попытки последует жесткий и решительный ответ, приводит заявление замминистра ТАСС.

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