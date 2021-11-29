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В МИДе оценили затраты США на дестабилизацию обстановки в России

16:47
  • понедельник
  • 29 ноября 2021

Москва на вмешательство в свои дела отреагирует жестко и решительно

Соединенные Штаты все еще пытаются сдержать развитие России, Вашингтон тратит значительные средства на дестабилизацию внутренней обстановки, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. По словам замминистра, используются все средства – санкции, шантаж и информационная война.
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"И сегодня недоброжелатели не оставляют попыток сдержать развитие нашего отечества, повлиять на нашу внутреннюю и внешнюю политику… Действуя в том числе через некоммерческие международные организации, Вашингтон тратит значительные средства на дестабилизацию ситуации в России", - сказал Рябков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета.

Замглавы МИД подчеркнул, что Москва не позволит Вашингтону вмешиваться во внутренние дела России. На подобные попытки последует жесткий и решительный ответ, приводит заявление замминистра ТАСС.

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