Саакашвили увезли из здания суда на реанимобиле

Политик успел рассказать о своих достижениях на посту президента Грузии

Заседание суда в Тбилиси по делу о жестком разгоне митинга в грузинской столице в 2007 году завершилось вызовом реанимобиля. На нем увезли бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщает Telegram-канал RT.

Экс-президент выступал в суде около часа. Прокурор неоднократно прерывал речь политика, требуя говорить по существу дела. Однако Саакашвили успел подробно рассказать о своих достижениях во время пребывания на посту главы грузинского государства. А также обвинил в организации волнений 2007 года, которые он отдал приказ подавить силой, Россию.

Тбилисский городской суд рассматривает дело о жестком разгоне митинга 7 ноября 2007 года. Бывшего президента Грузии обвиняют в причастности к силовым действиям полиции и спецслужб. Тогда сотни участников протестов попали в больницы с тяжелыми травмами. Сакашвили на суде отказался признавать обвинения и грузинское правосудие,.

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