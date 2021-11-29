Путин обсудил с президентом ЦАР ситуацию с COVID-19

Лидеры пообщались по телефону

Ситуацию с распространением коронавируса Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Центрально-Африканской республики Фостеном Арканжем Туадерой.

Также лидеры говорили о сотрудничестве в торгово-экономической сфере, включая подготовку профессиональных кадров для этой африканской страны, сообщает "ТВ Центр".

Президенты договорились продолжить политический диалог и контакты на различных уровнях. Владимир Путин поздравил коллегу с отмечаемым 1 декабря национальным праздником ЦАР - Днём провозглашения Республики.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram