Путин обсудил с президентом ЦАР ситуацию с COVID-19

Лидеры пообщались по телефону
Ситуацию с распространением коронавируса Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Центрально-Африканской республики Фостеном Арканжем Туадерой.
Также лидеры говорили о сотрудничестве в торгово-экономической сфере, включая подготовку профессиональных кадров для этой африканской страны, сообщает "ТВ Центр".
Президенты договорились продолжить политический диалог и контакты на различных уровнях. Владимир Путин поздравил коллегу с отмечаемым 1 декабря национальным праздником ЦАР - Днём провозглашения Республики.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram