Собянин рассказал об обновлении городских дюкеров

Новые трубы прослужат не менее полувека

Новый участок дюкера - так называются подводные трубопроводы - длиной более 300 метров проложили под Яузой, написал на своей странице в соцсети Сергей Собянин. Работы провел Мосгаз.

В прошлом веке газовые трубы в Москве укладывали по дну реки, а сейчас в тоннелях под землей. Так гораздо быстрее, надежнее и экологичнее, отметил мэр Москвы.

По сути, строим газопроводы заново, заявил Собянин. Уже обновили 6 из 13 дюкеров. Работы продолжаются на "Щукинском", "Кутузовском" и "Гольяновском". Специалисты дают гарантию, что новые трубы прослужат не меньше полувека.

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