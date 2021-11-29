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Собянин рассказал об обновлении городских дюкеров

18:06
  • понедельник
  • 29 ноября 2021

Новые трубы прослужат не менее полувека

Новый участок дюкера -  так называются подводные трубопроводы -  длиной более 300 метров проложили под Яузой, написал на своей странице в соцсети Сергей Собянин. Работы провел Мосгаз.

В прошлом веке газовые трубы в Москве укладывали по дну реки, а сейчас в тоннелях под землей. Так гораздо быстрее, надежнее и экологичнее, отметил мэр Москвы.

По сути, строим газопроводы заново, заявил Собянин. Уже обновили 6 из 13 дюкеров. Работы продолжаются на "Щукинском", "Кутузовском" и "Гольяновском". Специалисты дают гарантию, что новые трубы прослужат не меньше полувека.

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