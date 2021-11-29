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Польша обвинила Россию в транзите афганских беженцев в Европу

18:14
  • понедельник
  • 29 ноября 2021

В Варшаве утверждают, что мигранты имеют боевой опыт

Афганские мигранты прибывают из России в Белоруссию с намерением проникнуть в Европу. С таким заявлением выступил представитель польских спецслужб Станислав Жариын.
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"Среди мигрантов, которые в последние дни прибыли в Белоруссию для того, чтобы перебраться на Запад, есть афганцы. Многие из них имеют длительные связи с российской территорией", - написал Жарин в Twitter.

Утверждается, что некоторые из мигрантов посещали российские военные курсы и могут иметь боевой опыт. В подтверждение приводится фотография некоего "Мухаммеда М.". Молодой человек запечатлен в полевой форме с погонами курсанта и со словарем русского языка Ожегова в руках.

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