Польша обвинила Россию в транзите афганских беженцев в Европу

В Варшаве утверждают, что мигранты имеют боевой опыт

Афганские мигранты прибывают из России в Белоруссию с намерением проникнуть в Европу. С таким заявлением выступил представитель польских спецслужб Станислав Жариын.

"Среди мигрантов, которые в последние дни прибыли в Белоруссию для того, чтобы перебраться на Запад, есть афганцы. Многие из них имеют длительные связи с российской территорией", - написал Жарин в Twitter.

Утверждается, что некоторые из мигрантов посещали российские военные курсы и могут иметь боевой опыт. В подтверждение приводится фотография некоего "Мухаммеда М.". Молодой человек запечатлен в полевой форме с погонами курсанта и со словарем русского языка Ожегова в руках.

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