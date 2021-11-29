Назван срок готовности вакцины против омикрон-штамма в России

Действенны также уже существующие препараты

Новая версия вакцины "Спутник V" для борьбы с омикрон-штаммом коронавируса будет готова к февралю 2022 года. Российский фонд прямых инвестиций готов предоставить несколько сотен миллионов доз к этому сроку.

"Если потребуется модификация, мы предоставим несколько сотен миллионов бустерных доз модифицированной вакцины Sputnik Omicron к 20 февраля 2022 года", — приводится заявление главы РФПИ Кирилла Дмитриева в Twitter-аккаунте вакцины "Спутник V".

Дмитриев привел также мнение создателей "Спутника V" и "Спутника Лайт", специалистов Центра имени Гамалеи. Они считают, что уже существующие вакцины должны быть эффективны против нового штамма - препараты показали свою эффективность против предыдущих мутаций вируса.

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