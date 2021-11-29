Актер Евгений Миронов отметил 55-летие

Артиста поздравил президент России

В понедельник День рождения у Евгения Миронова - художественному руководителю "Театра Наций", народному артисту России - 55. Свои поздравления направил президент, Владимир Путин отметил, что талантливый актер сумел заслужить не только искреннюю зрительскую любовь и профессиональное признание. Большое значение имеет общественная работа и участие в благотворительных проектах.

Он умеет заставлять других рыдать и смеяться. И вот сам не может совладать с эмоциями. Свой юбилей Евгений Миронов планировал отмечать как обычно - за работой. Но труппа попросила на минутку прийти в малый зал Театра Наций. А тут - полный зал друзей и коллег. И целый мюзикл о непростой судьбе артиста Миронова.

О его жизни действительно можно писать пьесы. Непростое детство в военном городке под Саратовом. Серьезная болезнь. Семилетний Женя хромал. И чтобы отправить сына в санаторий, где восстанавливали таких больных, родителям пришлось самим разыграть целый спектакль, сделав из отца – водителя на хлебобулочном заводе - майора советской армии.

Потом будет учеба в саратовском театральном. Поступление на курс к Табакову. Легендарного артиста Миронов подкараулил у входа в театр и так убедительно уверял, что тот должен взять земляка учиться, что Табаков организовал для него просмотр уже после окончания экзаменов.

Он и правда может, кажется, все. Сомневающегося Гамлета и авантюриста Хлестакова. Командира отряда СМЕРШ Алехина или попавшего в жернова системы Глеба Нержина из Солженицынского "В круге первом". А его князя Мышкина и по-прежнему считают эталонным. Ради этой роди Миронов тогда похудел до 55 килограммов.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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