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Переболевших COVID-19 предупредили о новой серьезной угрозе

19:08
  • понедельник
  • 29 ноября 2021

Последствия могут проявиться через год

Результат воздействия коронавируса на сердце может проявиться через год. Первое в России годовое кардиологическое исследование завершили ученые Томского НИМЦ. По их данным, деформация сердечной мышцы, которая может привести к хроническим заболеваниям сердечно-сосудистой системы, наблюдается в течение года у 58% пациентов, перенесших COVID-19.
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"У нас есть показательная находка - стрейн, или деформация миокарда (сердечной мышцы). Когда мы сравнили первые результаты обследования перенесших пневмонию COVID-19 через три и 12 месяцев после выписки из стационара, мы увидели ухудшение показателей стрейна", - сообщила завлабораторией Тюменского кардиологического научного центра, доктор медицинских наук Елена Ярославская.

Ярославская пояснила, что появление деформации миокарда с высокой долей вероятности говорит о развитии в будущем хронической сердечной недостаточности. Полученные в результате исследовагния данные позволят ученым правильно составлять программы реабилитации и курсы лечения для переболевших COVID-19, передает ТАСС.

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