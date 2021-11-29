В Совбезе призвали не допустить образования этнических анклавов в России

Такие образования назвали "рассадниками преступности"

Возникновения на территории России этнических анклавов допускать нельзя. К сожалению, в мире сейчас множество подобных примеров, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Нужны дополнительные меры, которые позволят иностранцам лучше адаптироваться в нашей стране. Нельзя допускать их изоляции, как это, к сожалению, происходит во многих странах мира, и маргинализации, возникновения на территории нашей страны этнических анклавов", - сказал Медведев на совещании по миграционной политики и повышении ее эффективности.

Зампред Совбеза подчеркнул, что подобные образования возникают во многих странах мира – и все они являются рассадниками преступности. Медведев также призвал уделять внимание диспропорциям, возникающим в связи с внутренней миграцией населения между российскими регионами, передает ТАСС.

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