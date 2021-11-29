Градский женился за месяц до своей смерти

Его избранницей стала Марина Коташенко

Советский и российский певец и композитор Александр Градский за месяц до смерти успел узаконить свои отношения с Мариной Коташенко. Об этом сообщил "МК" источник, близкий к семье покойного.

По данным издания, против официального оформления брака выступал сам Градский. Музыкант утверждал, что и так обеспечивает своих близких всем необходимым. Однако ситуация изменилась этой осенью.

"Теперь Марина сможет претендовать на имущество покойного мужа на законных основаниях", - отмечает "МК". По данным издания, с Коташенко Градский состоял в отношениях 17 лет. У пары двое детей.

Александр Градский умер в ночь на 28 ноября, ему было 72 года. Причиной смерти стал инфаркт мозга. С 2012 года певец активно работал на телевидении, был в составе жюри музыкального шоу "Голос" на Первом канале.

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