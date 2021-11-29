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Временным худруком театра "Градский холл" стал Алексей Рыбников

20:10
  • понедельник
  • 29 ноября 2021

Композитор считает своим долгом подставить плечо коллегам в трагической ситуации

Временным художественным руководителем театра "Градский холл" стал композитор Алексей Рыбников. Он сменил на этом посту скончавшегося на днях народного артиста России Александра Градского.
Умер Александр Градский

"Обязанности художественного руководителя театра "Градский холл" временно возложены на народного артиста России композитора Алексея Рыбникова... Рыбников - известный советский и российский композитор, народный артист РФ, председатель совета Союза композиторов России, театральный художественный руководитель и продюсер", - сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что Рыбников - лауреат Государственной премии и премии президента России. Он автор классических и популярных произведений, в том числе знаменитых рок-опер "Юнона и Авось" и "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты". Сам композитор заявил, что считает своим долгом друга подставить плечо коллегам в столь непростой и трагической ситуации.

Александр Градский умер 28 ноября на 73-м году жизни. Прощание с народным артистом России состоится 1 декабря в 11:00, похоронят его на Ваганьковском кладбище в Москве, передает ТАСС.

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