МЧС предупредило жителей Крыма о надвигающемся урагане

Ветер до 35 метров в секунду представляет угрозу жизни и здоровью

Жителей Крыма предупредили о надвигающемся урагане. На полуострове уже действует штормовое предупреждение. Сильный ветер повалил деревья, повредил кровли домов, часть жителей осталась без света.

"В ближайшие 1-2 часа и до конца суток 29 ноября в Крыму ожидается ураганный ветер 30-35 метров в секунду", - говорится в сообщении МЧС.

Спасатели предупреждают о высокой вероятности чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики, ЖКХ и на транспорте. В сообщении подчеркивается, что существует угроза жизни и здоровью населения. Граждан просят не приближаться к прибрежной зоне и к пирсам, передает РИА Новости.

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