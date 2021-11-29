Байден отказался вводить локдаун из-за омикрон-штамма

Причин для паники нет, уверен президент США

Причин для паники из-за появления омикрон-штамма коронавируса нет. Необходимости в каких-либо дополнительных мерах, а тем более в локдауне нет, убежден президент США Джо Байден.

"Этот штамм является поводом для беспокойства, а не причиной для паники. У нас лучшие вакцины в мире, лучшая медицина, лучшие ученые... Мы будем бороться и победим этот новый вариант", - заявил Байден.

Американский лидер добавил, что вакцинация гарантирует "по меньшей мере какую-то защиту" от нового штамма коронавируса, а бустерная прививка эту защиту усиливает. Так что, по мнению Байдена, принятия дополнительных мер либо введения локдауна не требуется, передает РИА Новости.

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