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Гинцбург сообщил о заявке на испытания детской вакцины от коронавируса

21:03
  • понедельник
  • 29 ноября 2021

Препарат следует внести в национальный календарь прививок

Подана заявка на исследования вакцины от коронавируса для детей от шести лет. Документы направил НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, сообщил директор центра Александр Гинцбург.
Гинцбург рассказал об иммунитете к COVID-19 у подростков после прививки

"Мы сегодня утром уже подали документы на детишек на возраст 6-11 лет", — заявил Гинцбург.

Применение вакцины от COVID-19 для подростков 12-17 лет в России разрешили в конце ноября. Препарат назвали "Гам-КОВИД-Вак М", или "Спутник М", напоминает РИА Новости.

Гинцбург, рассказывая журналистам о вакцине для детей, призвал обязательно внести этот препарат в национальный календарь прививок. В Минздраве пояснили, что прививку детям будут делать только при согласии родителей или законных представителей.

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