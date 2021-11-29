СБУ начала расследование подготовки "госпереворота" на Украине

О якобы существующем заговоре с участием граждан России заявил Зеленский

Служба безопасности Украины начала расследование подготовки "захвата власти" группой граждан Украины и России. Заявление СБУ появилось после высказывания президента Украины Владимира Зеленского о готовящемся "госперевороте".

"Главное следственное управление СБ Украины осуществляет досудебное расследование по уголовному производству по совершению действий, направленных на захват государственной власти", - говорится в сообщении на сайте СБУ.

Кого именно подозревают в заговоре, спецслужбы не сообщают. Уточняют только, что о ходе расследования будет сообщено позднее.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, во время пресс-марафона, заявил, что 1 декабря в стране готовится государственный переворот. Зеленский утверждает, что в его распоряжении есть аудиозапись, на которой планы захвата власти обсуждают граждане Украины и России. По словам украинского лидера, заговорщики, якобы, намерены привлечь крупного украинского предпринимателя Рината Ахметова, передает ТАСС.

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