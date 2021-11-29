Несколько сотен судов застряли из-за шторма у Керченского пролива

В Крыму ураганный ветер, до 35 метров в секунду

Сотни судов скопились у входа в Керченский пролив со стороны Черного и Азовского морей. В Крыму бушует шторм, корабли ожидают улучшения погоды.

"Точных цифр нет. До сотни судов в Азовском устье и до сотни - в Черноморском", - сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

В ведомстве пояснили, что из-за шторма нет лоцманского сопровождения. Иностранные суда без лоцманов проходить Керченский пролив не имеют права. А капитаны судов под российским флагом, имеющие соответствующий опыт и допуск, теоретически могут пройти пролив без лоцмана – но, судя по всему, не желают рисковать, передает "Интерфакс".

По данным синоптиков, погода в Крыму ухудшится. 29 и 30 ноября ожидается усиление ветра до урагана –до 35 метров в секунду. Более 50 тысяч жителей полуострова остались без электричества, повалены деревья, сорваны крыши с домов.

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