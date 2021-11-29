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Украина требует от ФРГ компенсации за утраченные в ВОВ ценности

22:21
  • понедельник
  • 29 ноября 2021

Берлин выразил недоумение

Киев намерен потребовать от Германии компенсации за культурные ценности, утраченные во время Второй мировой войны. Об этом заявил посол Украины в Берлине Андрей Мельник.

Удивление немецкой стороны вызвало не только то, что демарш исходит от политиков, отвергающих всякую связь с советским прошлым, но и то, что Мельник включил в список предполагаемых требований архив Иоганна Себастьяна Баха, сообщает "ТВ Центр".

Это странно, поскольку собрание партитур великого немецкого композитора сама же Украина в 2001-м году безвозмездно вернула Германии. Официальный Берлин ситуацию пока не комментировал, а бывший депутат Бундестага Вальдемар Гердт посоветовал Киеву определиться, так как прославлять у себя дома пособников нацистов, и при этом требовать репарации - мягко говоря, нелогично.

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