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Скворцова заявила, что "Мир-19" будет эффективен против омикрон-штамма

08:17
  • вторник
  • 30 ноября 2021

ФМБА ожидает завершения процедуры регистрации

Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала в эфире телеканала "Россия-24" о разработанном ФМБА препарате от коронавируса "Мир-19".
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"Мы ставили перед собой задачу в разработке противовирусных этиотропных высокоспецифичных препаратов, которые бы действовали на консервативные сайты. То есть независимо от изменения линий и появления новых мутаций эти препараты оставались бы универсальными", - отметила она.

При этом Скворцова утвердительно ответила на вопрос, эффективен ли "Мир-19" в лечении нового штамма "омикрон".

Вторая фаза препарата показывает его преимущество перед другими существующими лекарствами от COVID-19, заметила глава ФМБА. Организация подала в Минздрав соответствующий отчет и ожидает завершения процедуры регистрации.

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