В Сенате США заблокировали проект бюджета с санкциями против России

Документ не набрал нужного числа голосов
Республиканцы во время процедурного голосования заблокировали в Сенате Конгресса США дальнейшее прохождение проекта оборонного бюджета на сумму в примерно 770 миллиардов долларов, передает ТАСС.
Чтобы пройти на следующий этап рассмотрения, проект должен был набрать 60 голосов, но получил только 45.
Уточняется, что в проект включены в том числе санкции против России. Как заявил перед голосованием лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл, его однопартийцы заблокируют проект бюджета в связи с тем, что демократы не утвердили ряд предложений. Речь идет о пакете с 18 поправками.
СМИ передают, что Госдепартамент хочет заблокировать поправку к проекту, предполагающую санкции против компаний за участие в сертификации газопровода "Северный поток - 2".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram