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В Сенате США заблокировали проект бюджета с санкциями против России

08:34
  • вторник
  • 30 ноября 2021

Документ не набрал нужного числа голосов

Республиканцы во время процедурного голосования заблокировали в Сенате Конгресса США дальнейшее прохождение проекта оборонного бюджета на сумму в примерно 770 миллиардов долларов, передает ТАСС.
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Чтобы пройти на следующий этап рассмотрения, проект должен был набрать 60 голосов, но получил только 45.

Уточняется, что в проект включены в том числе санкции против России. Как заявил перед голосованием лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл, его однопартийцы заблокируют проект бюджета в связи с тем, что демократы не утвердили ряд предложений. Речь идет о пакете с 18 поправками.

СМИ передают, что Госдепартамент хочет заблокировать поправку к проекту, предполагающую санкции против компаний за участие в сертификации газопровода "Северный поток - 2".

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