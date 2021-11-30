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Антонов рассказал об угрозах США в адрес российских дипломатов

08:53
  • вторник
  • 30 ноября 2021

Посол также обвинил Вашингтон в искажении фактов

Россия выступает за честный и уважительный диалог с США по всем визовым раздражителям, однако Вашингтон пытается нарушить суверенные права Москвы. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Так он отреагировал на очередные высказывания представителей Госдепа, которые не считают предпринятые меры против наших дипломатов высылкой, а называет лишь стремлением к большему паритету.

В декабре прошлого года Вашингтон в одностороннем порядке ограничил срок пребывания дипломатов из России до трёх лет. Изменения касаются сотрудников нашего посольства в Вашингтоне и генконсульств в Нью-Йорке и Хьюстоне. До 30 июня 2022 года территорию США должны покинуть 55 российских дипломатов. По словам Антонова, Вашингтон пытается ввести в заблуждение мировую общественность, намеренно искажая факты.

"В отношении других диппредставительств действует пятилетний период пребывания в США. Заявление о том, что отъезд 55 российских дипломатов нельзя расценивать как высылку, также не выдерживает критики. Нам было чётко обозначено, что в случае отказа выполнить данное требование россияне будут лишены иммунитета и иных дипломатических привилегий. Таким образом, речь идёт о фактическом выдворении", - заявил Антонов.

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