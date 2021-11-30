Метель в Крыму и дождь в Москве: регионы накрыла непогода

В столице ожидается рекордно низкое атмосферное давление

Приморье во власти очередного мощного снежного циклона. На юге края уже бушует метель. К вечеру синоптики обещают усиление ветра до штормового.

Непогода уже накрыла Владивосток. Утром на улицы была выведена уборочная техника и армия дворников. Дороги и тротуары обрабатывают противогололёдным реагентом. В город запрещён въезд большегрузов, выставлены дополнительные посты ГИБДД. Школьники переведены на дистанционный формат обучения.

А в Крыму ураган оставил без света около 37 тысяч жителей. По меньшей мере, 6 человек получили травмы. Во власти стихии практически весь полуостров. Ветер валил деревья, обрывал провода, поднимал в воздух крыши домов. Прервано троллейбусное сообщение между Симферополем и Южным берегом. Городская больница переведена на автономное питание. Приостановлена навигация в Керченском проливе.

Сильнейшие за последние почти 70 лет осадки обрушились и на столичный регион. Во второй половине дня дождь перейдёт в мокрый снег. По данным синоптиков, сегодня ожидается рекордно низкое атмосферное давление.

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