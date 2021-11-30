Число пострадавших на шахте "Листвяжная" выросло до 96

В их числе 43 горноспасателя

В результате аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области пострадали 96 человек, передает во вторник ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

"Всего пострадали 96 человек, в их числе 43 горноспасателя, которые продолжают обращаться за медицинской помощью", - сообщил собеседник агентства.

25 ноября на шахте случилось задымление. Под землей были 285 человек. Погибшим объявлен 51, среди них - пять спасателей. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.

Расследованием трагедии займутся в центральном аппарате СК. В Кузбассе ввели режим чрезвычайной ситуации.

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