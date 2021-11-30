Корвет "Гремящий" и две подлодки прибыли во Владивосток

Моряки завершили межфлотский переход с Балтийского флота на Тихоокеанский

Сегодня Владивосток торжественно встречал отряд кораблей Тихоокеанского флота. На главную базу прибыли корвет "Гремящий", а также подводные лодки "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов".

Это их первый переход к месту постоянной прописки. С августа моряки преодолели Атлантический и Индийский океаны, а также 7 морей.

Для Тихоокеанского флота "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов" - первые дизель-электрические подлодкой, способные нести высокоточные крылатые ракеты "Калибр". Такое же вооружение может быть установлено и на "Гремящем". В состав флота корвет и субмарины были приняты в течение 2019-2020 годов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram