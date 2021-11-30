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Корвет "Гремящий" и две подлодки прибыли во Владивосток

09:03
  • вторник
  • 30 ноября 2021

Моряки завершили межфлотский переход с Балтийского флота на Тихоокеанский

Сегодня Владивосток торжественно встречал  отряд кораблей Тихоокеанского  флота. На главную базу прибыли корвет "Гремящий", а также подводные лодки "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов".

Это их первый переход к месту постоянной прописки. С августа моряки преодолели  Атлантический и Индийский океаны, а также 7 морей.

Для Тихоокеанского флота "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов" - первые дизель-электрические подлодкой, способные нести высокоточные крылатые ракеты "Калибр". Такое же вооружение может быть установлено и на "Гремящем". В состав флота корвет и субмарины были приняты в течение 2019-2020 годов.

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Подводная лодка "Петропавловск-Камчатский"
Подводная лодка "Петропавловск-Камчатский"
Отряд кораблей Тихоокеанского флота
Отряд кораблей Тихоокеанского флота
Корвет "Гремящий"
Корвет "Гремящий"
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