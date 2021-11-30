Украина обвинила Россию в саботаже переговоров по продлению транзита газа

Российская сторона якобы не хочет начинать обсуждение пролонгации контракта

Российская сторона не хочет начинать обсуждение с Украиной продления контракта по транзиту газа. С таким заявлением выступил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.

По утверждению главы украинской компании, нет "даже намека официальных или неофициальных переговоров" с Россией по данному вопросу, хотя на Украине "хотели бы, чтобы транзит продолжался". Аналогичное желание, по словам Витренко, выражают американская и германская сторона.

Витренко также заявил, что в случае отсутствия пролонгации контракта трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2" усилят контроль России над поставками газа в Европу. Это повысит уязвимость региона "политически мотивированных перебоев в поставках и скачков цен", цитирует главу "Нафтогаза" Reuters.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Европа рискует остаться без газа в случае продолжения поставок через территорию Украины. По словам российского лидера, при увеличении объема транзитного газа трубопровод, через который осуществляется прокачка, может попросту лопнуть.

При этом российский лидер подтверждал готовность страны продолжать транзит газа через Украину после 2024 года при наличии экономически целесообразных условий.

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