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В России предложили запретить "детское шампанское"

09:18
  • вторник
  • 30 ноября 2021

Ассоциаций с алкоголем быть не должно, считает автор инициативы

Торговое название "детское шампанское" следует запретить, чтобы избежать ассоциаций с алкогольным напитком. С такой инициативой выступил руководитель проекта "Трезвая Россия", депутат Госдумы Султан Хамзаев.
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В письме министру промышленности и торговли Денису Мантурову Хамзаев напомнил, что в традиционном понимании шампанское является игристым алкогольным напитком. С этой точки зрения продажи напитка под названием "детское шампанское" можно расценивать как прямую рекламу спиртного, создающую опасный ассоциативный ряд у несовершеннолетних.

В связи с этим парламентарий выступил за запрет использования в России товарного наименования "детское шампанское", а сами безалкогольные сокосодержащие напитки оставить в продаже под нейтральным названием.

Наряду с этим Хамзаев предложил запретить магазинам выкладывать предназначенные для детей товары в непосредственной близости от мест размещения алкогольной продукции, сообщает RT.

Ранее в Национальном союзе защиты прав потребителей рассказали, что в январе — октябре 2021 года объем розничной продажи шампанских и игристых вин в России вырос на 8,4% и составил 12,4 млн дал.

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