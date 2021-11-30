ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россияне рассказали, на сколько хотят увеличить зарплату

09:22
  • вторник
  • 30 ноября 2021

У 79% россиян заработок за год не изменился

Как следует из опроса аналитического центра "Альфастрахование", на результаты которого ссылается ТАСС, 57% россиян считают, что их заработная плата должна быть проиндексирована на 20% и выше.
В России выросла зарплата среднего класса

Треть респондентов при этом устроила бы индексация минимум на 10%. В два раза больше хотели бы получать 9% граждан.

Как признались 62% участников опроса, они не помнят, когда последний раз увеличивалось их жалование. У 24% заработок переоценивается раз в пять лет. 16% сообщили о ежегодной индексации.

79% россиян заявили, что за год их зарплата не изменилась. Понизили зарплату из-за пандемии только 2% опрошенных.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Снятие денег
Снятие денег
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.