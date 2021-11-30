Россияне рассказали, на сколько хотят увеличить зарплату

У 79% россиян заработок за год не изменился

Как следует из опроса аналитического центра "Альфастрахование", на результаты которого ссылается ТАСС, 57% россиян считают, что их заработная плата должна быть проиндексирована на 20% и выше.

Треть респондентов при этом устроила бы индексация минимум на 10%. В два раза больше хотели бы получать 9% граждан.

Как признались 62% участников опроса, они не помнят, когда последний раз увеличивалось их жалование. У 24% заработок переоценивается раз в пять лет. 16% сообщили о ежегодной индексации.

79% россиян заявили, что за год их зарплата не изменилась. Понизили зарплату из-за пандемии только 2% опрошенных.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram