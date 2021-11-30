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Рекордный дождь обрушился на Москву

09:15
  • вторник
  • 30 ноября 2021

Осадки могут оказаться самыми сильными за 69 лет

Вечером понедельника, 29 ноября, в Москве начался дождь. По прогнозам синоптиков, осадки могут оказаться рекордно сильными за последние 59 лет.
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Прежний рекорд дня был установлен в 1952 году, когда в городе выпало 25,4 миллиметра осадков. При этом суточный рекорд осадков для всего ноября составляет 41 миллиметр.

Наряду с этим прогнозируется выпадение снега, толщина покрова может составить до двух сантиметров. Также жителей и гостей столицы предупреждают о риске гололедицы.

В связи с этим городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности. Круглосуточно дежурят аварийные бригады, в местах возможного скопления воды размещена спецтехника и организовано дежурство бригад "Мосводостока". Электросетевые организации должны подготовить источники аварийного питания.

Горожанам в этих условиях рекомендуют по возможности оставаться дома и проявлять предельную внимательность на улицах, сообщает РИА Новости.

Ранее москвичей предупредили, что в столице на этой неделе ожидается неустойчивая погода с резким падением давления. Со вторника, 30 ноября, пойдет дождь со снегом, порывы ветра местами могут достигать 15-20 метров в секунду.

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