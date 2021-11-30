Через знакомых и поближе к дому: как россияне выбирают врачей

34% опрошенных оттягивают визит к врачу до последнего

Согласно данным исследования онлайн-сервиса "СберЗдоровье" и медиахолдинга Rambler&Co, при выборе врача россияне главным образом ориентируются на советы знакомых.

"Главными критериями выбора врача оказались рекомендации знакомых и близость к дому - такие варианты ответа выбрали по 24%. Столько же опрошенных россиян доверяют определенной клинике и ходят только к работающим в ней специалистам", - приводит выдержку из исследования РИА "Новости".

Каждый десятый респондент определил формулу выбора так: чем дешевле, тем лучше. Еще 10% руководствуются отзывами на сайтах, мнению других врачей доверяют 7% опрошенных.

34% сообщили, что оттягивают визит к врачу до последнего. 29% перед посещением специалиста ждут пару дней, пока не "само не пройдет". Совсем не ходят к врачам 28% участников опроса.

Почти половина россиян придерживается мнения, что чем старше специалист, тем лучше.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram