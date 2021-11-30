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Через знакомых и поближе к дому: как россияне выбирают врачей

09:36
  • вторник
  • 30 ноября 2021

34% опрошенных оттягивают визит к врачу до последнего

Согласно данным исследования онлайн-сервиса "СберЗдоровье" и медиахолдинга Rambler&Co, при выборе врача россияне главным образом ориентируются на советы знакомых.
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"Главными критериями выбора врача оказались рекомендации знакомых и близость к дому - такие варианты ответа выбрали по 24%. Столько же опрошенных россиян доверяют определенной клинике и ходят только к работающим в ней специалистам", - приводит выдержку из исследования РИА "Новости".

Каждый десятый респондент определил формулу выбора так: чем дешевле, тем лучше. Еще 10% руководствуются отзывами на сайтах, мнению других врачей доверяют 7% опрошенных.

34% сообщили, что оттягивают визит к врачу до последнего. 29% перед посещением специалиста ждут пару дней, пока не "само не пройдет". Совсем не ходят к врачам 28% участников опроса.

Почти половина россиян придерживается мнения, что чем старше специалист, тем лучше.

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