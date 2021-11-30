Ребенок косолапит: что делать и как этого избежать

У совсем маленьких детей это может быть нормой

Часто у родителей возникают жалобы на неправильную походку ребенка. Многие малыши заметно косолапят. Что делать и, как и как избежать этого косолапия - в интервью "ТВ Центру" рассказал хирург, ортопед, травматолог Муса Майсигов.

- Мы замечаем в основном косолапие, если мы не говорим сейчас о каких-то там сложных формах уже долго леченных, - это в основном маленькие совсем детки, вот они только-только начинают ходить, только вылезли из люльки, только им дали свободу постоять, у них ножки бывают на "О". И вот эта косолапость, которая очень часто смущает родителей, на самом деле где-то до двух, полутора-двух лет, это нормально, это естественно. Это особенности гипертонуса, это особенности строения костей у новорожденных, у младенцев и бояться этого не надо. Другое дело, что иногда это начинает проявляться еще позже, так сохраняется на более долгое время. Как избежать появления косолапия?

Избегать длительной ходьбы

Иногда бывает, что родители пытаются его больше и больше заставлять ходить, сажают на специальные устройства, ходунки и так далее. Чтобы он больше ходил, чтобы у него развивались ножки, но это не всегда хорошо. Мы не всегда можем соотнести вес, толщину костей, особенность мышечной ткани с тем, что видим на данный момент у ребенка в виде деформации ножек. Как-то мучить, преждевременно заставлять ребенка становиться чемпионом Олимпийских игр не надо.

Правильная обувь

Когда мы говорим об обуви, надо понимать, что в принципе стопа у ребенка она обувь не знает. Для нее это новая какая-то история, которая не очень даже ей интересна. А принимая во внимание тот факт, что родители часто гонятся за красивой, чаще всего берут на размерчик-полтора побольше, а то и два. На вырост. А детям очень тяжело ходить. Вот представьте, стопа у него длинной обуви получается порядка 15-16 см, а длина всей его голени, ну, 20 от силы, то есть это такая огромная калоша, как у клоунов. Дальше, эта обувь преимущественно нужна только тогда, когда она нужна, то есть холодно на улице, сыро, если дома, если есть возможность ходить босиком, лучше ходить босиком.

Бассейн

В бассейне, во-первых, ребенок чувствует себя приближенным к той стихии, в которой он был большую часть своей жизни "до". Во-вторых, в бассейне нет неравномерности веса, когда мы стоим. Прорабатываются сразу все мышцы. Дети, если его кинуть, извиняюсь, в водичку, они начинают плыть автоматически.

Велосипед, самокат, лыжи

Велосипед, наверное, скорее нет, чем да в таком раннем возрасте, потому что обычно все-таки это годика в 3, когда они могут начать крутить педали. А вот что-то вроде беговела теоретически может быть использовано. Это уже тогда, когда детки постарше и мы пытаемся уже сохраняющуюся деформацию лечить.

По материалам утреннего канала "Настроение" на канале "ТВ Центр".

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