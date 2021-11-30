Владельцам снегоходов и квадроциклов готовят новые запреты

При определенных неисправностях будет запрещено использовать технику

Министерство сельского хозяйства России разработало перечень неисправностей, на основании которого Гостехнадзор сможет запрещать эксплуатацию снегоходов, квадроциклов, болотоходов, багги и других видов внедорожной техники.

Как рассказали в пресс-службе Минсельхоза, данная работа ведется в рамках закона "О самоходных машинах и других видах техники", который вступает в силу в июле 2022 года. Таким машинам необходимо проходить регистрацию в региональных органах Гостехнадзора, а для управления следует получить удостоверение машиниста-тракториста. На учете в стране находятся 250 тысяч единиц внедорожных автомототранспортных средств.

В случае принятия перечня запретить использование такой техники можно будет при неисправностях тормозов, люфте рулевого управления, неисправности звукового и стоп-сигналов, проблемах с выхлопной системой или фарами, отсутствии номерного знака или превышении уровня содержания вредных веществ в выхлопе.

За эксплуатацию самоходной техники с перечисленными нарушениями Гостехнадзор может наказывать граждан по ст. 9.3 КоАП, предусматривающей штраф до одной тысячи рублей или лишение прав на срок до шести месяцев.

При этом Минсельхоз предлагает регионам разработать собственную процедуру определения правовых последствий до 1 сентября 2022 года. Предположительно, тогда и вступит в силу новый перечень неисправностей, пишет "Коммерсантъ".

Ранее сообщалось, что в России предложили ввести новые ограничения для использования электросамокатов — в частности, запретить передвижение на самокатах для тех, кто ранее становился виновником ДТП, а также скорректировать существующие нормы аренды техники.

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