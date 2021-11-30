В Перу микроавтобус сорвался с высоты в 300 метров

Погибших - не менее 10 человек
Как передает со ссылкой на пожарных радиостанция RPP, на северо-востоке Перу с обрыва упал микроавтобус.
Погибли по меньшей мере 10 человек, семь пострадали.
Уточняется, что микроавтобус, следовавший из населенного пункта Чачапояс в город Мойобамба, упал с высоты 300 метров. Выживших госпитализировали в тяжелом состоянии.
Правоохранительные органы устанавливают причины происшествия.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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