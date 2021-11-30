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Медики рассказали, как ногти могут предупредить об опасном состоянии

10:17
  • вторник
  • 30 ноября 2021

Темные полосы на ногтях могут свидетельствовать о высоком уровне холестерина

Появление темных полос под ногтями рук или ног может являться свидетельством опасного повышения уровня холестерина. К такому выводу пришли в Американской академии дерматологической ассоциации.
Названы четыре симптома повышенного холестерина

Исследователи связали появление темных полос под ногтями с повреждениями кровеносных сосудов. При этом болевых ощущений нет, а поскольку полоски могут быть очень маленького размера, их легко спутать с занозами. В результате обладатели этого признака могут не уделять ему никакого внимания, несмотря на опасность причины.

Повреждения кровеносных сосудов из-за накопления холестерина ведут к нарушению кровоснабжения тканей организма. Это, в свою очередь, грозит повреждением и даже отмиранием тканей. Именно данные процессы зачастую провоцируют сердечные приступы и инсульты.

Об опасно высоком уровне холестерина могут свидетельствовать и иные внешние признаки: жировые бугорки на лице (ксантомы), серовато-белые кольца вокруг роговицы глаз.

Для уточнения диагноза и, при необходимости, назначения лечения следует обратиться к врачу, пишут "Известия".

Ранее исследователи рассказали, что угрожающе высокий уровень холестерина в крови приводит к замедлению роста ногтей на ногах. Кроме того, после активной деятельности пациент может почувствовать болезненные судороги в икроножных мышцах.

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