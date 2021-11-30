К Мэрилину Мэнсону пришли с обыском

Музыканта обвинили в сексуальном насилии
В доме музыканта Мэрилина Мэнсона в Лос-Анджелесе прошел обыск, пишет The Hollywood Reporter. Уточняется, что речь идет о деле о сексуальном насилии.
Как сообщила заместитель шерифа округа Лос-Анджелес Ева Хименес, на обыск в доме музыканта был выдан ордер. Подробности не раскрываются.
Ранее бывшая девушка Мэнсона (ее имя не приводится) обвинила исполнителя в изнасиловании. Произошло это, по ее словам, когда она однажды пришла, чтобы вернуть ключи от дома. Также девушка заявила, что музыкант угрожал убить ее.
Прежде о том, что Мэнсон подвергал ее насилию во время их романа, рассказала актриса Эван Рейчел Вуд. С аналогичными обвинениями выступила другая актриса - Эсме Бьянко.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram