ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

К Мэрилину Мэнсону пришли с обыском

09:44
  • вторник
  • 30 ноября 2021

Музыканта обвинили в сексуальном насилии

В доме музыканта Мэрилина Мэнсона в Лос-Анджелесе прошел обыск, пишет The Hollywood Reporter. Уточняется, что речь идет о деле о сексуальном насилии.
Звезда "Мира Дикого Запада" обвинила Мэрилина Мэнсона в насилии

Как сообщила заместитель шерифа округа Лос-Анджелес Ева Хименес, на обыск в доме музыканта был выдан ордер. Подробности не раскрываются.

Ранее бывшая девушка Мэнсона (ее имя не приводится) обвинила исполнителя в изнасиловании. Произошло это, по ее словам, когда она однажды пришла, чтобы вернуть ключи от дома. Также девушка заявила, что музыкант угрожал убить ее.

Прежде о том, что Мэнсон подвергал ее насилию во время их романа, рассказала актриса Эван Рейчел Вуд. С аналогичными обвинениями выступила другая актриса - Эсме Бьянко.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Мэрилин Мэнсон
Мэрилин Мэнсон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.