К Мэрилину Мэнсону пришли с обыском

Музыканта обвинили в сексуальном насилии

В доме музыканта Мэрилина Мэнсона в Лос-Анджелесе прошел обыск, пишет The Hollywood Reporter. Уточняется, что речь идет о деле о сексуальном насилии.

Как сообщила заместитель шерифа округа Лос-Анджелес Ева Хименес, на обыск в доме музыканта был выдан ордер. Подробности не раскрываются.

Ранее бывшая девушка Мэнсона (ее имя не приводится) обвинила исполнителя в изнасиловании. Произошло это, по ее словам, когда она однажды пришла, чтобы вернуть ключи от дома. Также девушка заявила, что музыкант угрожал убить ее.

Прежде о том, что Мэнсон подвергал ее насилию во время их романа, рассказала актриса Эван Рейчел Вуд. С аналогичными обвинениями выступила другая актриса - Эсме Бьянко.

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