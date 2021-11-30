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Молодежный форум "Наследие" в Москве собрал более 30 тысяч участников

09:59
  • вторник
  • 30 ноября 2021

Мероприятие прошло в Москве с 25 по 27 ноября в онлайн-формате

С 25 по 27 ноября в онлайн-формате проходил IV Молодежный форум "Наследие", организованный правительством Москвы. Участие в нем приняли более 30 тысяч человек. Об этом во вторник, 30 ноября, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Форум включал в себя деловую конференцию, познавательную программу и студенческий конкурс. В центре внимания участников были вопросы сохранения культурного наследия и включения исторических памятников в жизнь современных мегаполисов.

Как отметила Сергунина, за четыре года аудитория форума кратно выросла. Если в 2018 году он привлек менее тысячи участников, то в 2021 году — уже более 30 тысяч. Благодаря онлайн-формату к трансляциям экспертных сессий, лекций и мастер-классов могли присоединиться жители разных городов.

Заметно расширился и экспертный состав — своим опытом и лучшими практиками делились свыше 50 специалистов в области архитектуры, реставрации, социологии, урбанистики. Они представляли Россию и другие страны, например Германию, Нидерланды и Республику Корею.

На пленарной сессии выступил руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов, а также урбанисты, архитекторы и другие специалисты. Они рассказали о реставрации Миусского трамвайного депо, которое превратилось в крупнейший гастрономический квартал Европы, создании музея на базе электростанции ГЭС-2, реставрационных работах в Московском Императорском воспитательном доме И.И. Бецкого и Центральном телеграфе.

В ходе круглых столов эксперты затронули такие темы, как историко-культурный код мегаполиса и современные технологии, помогающие в сохранении наследия.

Отдельная программа предназначалась для студентов и молодых специалистов из разных регионов России. Участники в ходе круглого стола представили концепции развития объектов культурного наследия своего города как новых точек притяжения для жителей и туристов.

Более 100 учащихся 13 ведущих профильных вузов столицы боролись за победу в студенческом конкурсе. Призером конкурса стала команда, предложившая открыть на территории исторического здания современный комплекс "Город профессий". Это обширное культурное пространство с презентационными залами, коворкингом, литературным салоном и ландшафтным парком.

В заключительный день форума прошли онлайн-лекции, мастер-классы и квизы на тему искусства, архитектуры, реставрации и дизайна, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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