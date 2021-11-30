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Долги по зарплатам на Украине выросли на 50%

10:02
  • вторник
  • 30 ноября 2021

Более трех четвертей задолженности приходится на промышленность

На Украине задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 1 ноября составила более 4 миллиардов гривен (примерно 150 миллионов долларов), передает ТАСС со ссылкой на Государственную службу статистики.
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"Это на 0,1% больше, чем на 1 октября, и на 50% больше, чем в начале текущего года", - сказано в сообщении.

Более трех четвертей задолженности приходится на промышленность.

Уточняется, что свыше половины общей суммы долга сосредоточено в Донецкой, Харьковской, Днепропетровской областях, а также в Киеве. Средняя номинальная заработная плата на Украине в октябре составила чуть более 14 тысяч гривен (около 520 долларов).

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