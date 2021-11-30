В Екатеринбурге ограбили банк

Предварительный ущерб составляет несколько миллионов рублей
В Екатеринбурге на улице Космонавтов неизвестные ограбили отделение банка, сообщил глава пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.
"Предварительный ущерб составляет несколько миллионов рублей", - уточнил представитель полиции (цитата по РИА "Новости").
Точное количество воров сейчас устанавливается. Как отметили в правоохранительных органах, злоумышленники тщательно подготовились к ограблению - специальное оборудование было испорчено.
Обстоятельства случившегося выясняются.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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