В Екатеринбурге ограбили банк

Предварительный ущерб составляет несколько миллионов рублей

В Екатеринбурге на улице Космонавтов неизвестные ограбили отделение банка, сообщил глава пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.

"Предварительный ущерб составляет несколько миллионов рублей", - уточнил представитель полиции (цитата по РИА "Новости").

Точное количество воров сейчас устанавливается. Как отметили в правоохранительных органах, злоумышленники тщательно подготовились к ограблению - специальное оборудование было испорчено.

Обстоятельства случившегося выясняются.

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