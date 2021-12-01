Зумеры против бумеров: почему новое поколение ответственнее относится к здоровью

Зумеры - это люди, которые родились с 97-го до 2012-го

Последние данные показали, что поколение зумеров относится к своему здоровью более ответственно, чем поколение бумеров, иксеров и миллениалов. Что это за люди и каким правилам жизни они следуют - в интервью "ТВ Центру" рассказал врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин.

- Всё чаще в средствах массовой информации мы слышим такие термины как "зумер", "бумер" и "миллениал". Но мало кто понимает, что означают эти слова. Давайте разберёмся, откуда взялись эти странные названия.

- В начале 90-х годов американские учёные сделали такую специальную схему: поколения изменяются, каждые 15 лет новое приходит, с их точки зрения, которое вписывается в новый историко-культурный контекст. Зумеры - это люди, которые родились с 97-го до 2012 года, вот это поколение.

- Почему людей поколения Z, поколения зумеров, как их ещё называют, чаще всего приводят в пример, когда говорят о людях, которые приверженцы здоровья и здорового образа жизни?

- Надо сказать о том, что, с одной стороны, если развернуть, кажется, что они привержены, с другой стороны, кажется, что просто наше поколение крайне непривержено. Стоимость человеческой жизни у людей нашего поколения существенно ниже, и нам кажется, что они лучше, а на самом деле они просто норм, так и нужно, а мы просто часто не следим за собой. Поэтому, действительно, они часто зожники, они большие молодцы, они мотивированы, они про экологию, про нетворкинг, про цифровые технологии, про виртуальную реальность. Это так.

- Вы знаете, мне эта тема почему интересна - у меня сын 2002 года рождения, то есть это типичный представитель как раз поколения зумеров. И всё то, что мы сейчас обсуждаем, буквально это копия, это проекция с него. И то, что мы говорим об этом поколении, - это не придуманные факты.

- Вот их ненапрасно называют цифровыми людьми на самом деле, но ещё про этих зумеров говорят, что они открыты, что они очень эмоциональны, в отличие, наверное, от нас, слишком эмоциональны, что они верят, что могут изменить мир.

- Давайте как раз поговорим о тех программах, которые достаточно органично представители поколения Z внедрили в свою жизнь. И я бы рассмотрела такой аспект, как самодиагностика. На какие моменты больше всего эти молодые люди обращают внимание? И чему они придают важное значение?

-Давайте с конца дня начнём, это сон. Всё больше и больше возрастает важность качества сна и здорового питания. И люди очень сегодня заинтересованы. Большое количество исследований сейчас заканчивается. Поэтому ждите новостей, в ближайшие полтора года по питанию всё будет меняться. Физические нагрузки крайне важны, потому что они продлевают жизнь. Это, пожалуй, на первом месте. И, наконец, новые методы борьбы со стрессом. Это могут быть в том числе стандартизованные инструменты, такие, как диалектическая поведенческая терапия (ДПТ), специальные такие методы, инструменты, которыми ты можешь воспользоваться, чтобы быть более эффективным в обществе.

- Следующий девиз зумеров - это "нет вредным привычкам". Здесь я не то что не соглашусь - действительно, среди друзей моего сына значительно меньше употребляют и алкоголя, и значительно меньше людей курят, но всё равно не сказать, что это поколение полностью лишено недостатков.

- Курение: послушайте, давайте скажем всё-таки, это не только сигареты. Пассивное курение кальяна ещё хуже - микрочастицы. Загрязнение воздуха ещё хуже. Все эти электронные сигареты - это либо поражение лёгких, либо опять же повышают риск рака. От алкоголя полный отказ: сегодня мы понимаем, что никакой пользы нет. Если очень хочется, последние рекомендации от 31 августа Европейского общества кардиологов: 100 граммов алкоголя в неделю в пересчёте на чистый спирт, но не больше ни в коем случае.

- Но всё-таки у нас есть статистика. И по последним данным молодёжь стала употреблять алкоголь на четверть меньше, чем в предыдущие годы. Всё-таки тенденция какая-то усматривается. А ещё такой аспект, как психологическое здоровье. Опять же скажу про своё поколение: мы вообще не знали, что это такое. Сейчас же молодые люди абсолютно спокойно относятся к специалистам такого рода.

- Да, стигматизация была. В маленьком городе до сих пор сходить к психологу - эта уже стигма и может быть очень негативно обществом воспринято. А они спокойно к этому относятся. У многих, кстати, есть причины медицинские, с другой стороны. Mindfulness (осознанность), то есть медитация, - сложный вопрос. Некоторые исследования показывают, что эффективно, некоторые - нет. Но всё-таки, скорее, да. Это специальные техники, можно сказать, что современная медицина из буддизма собрала самое лучшее, правильно упаковала, изучила. И, в принципе, это позволяет тоже снизить уровень стресса, поспокойнее, с буддистским спокойствием воспринимать крайне токсичную среду.

- Да, и потом, медитация - это определённые дыхательные техники в том числе, и это тоже при правильном употреблении достаточно полезно для здоровья. И та же йога.

- Йога и другие техники - это всё позитивно.

- Четвёртое: визит к врачу.

- Визит к врачу - я бы даже сказал, в будущем это визит к коучу. То есть это может быть и врач, и наставник, по сути, который уже адресует отдельные вопросы врачам по направлениям психотерапии, спорта и правильного питания.

- Мне хотелось бы обратить внимание на такую черту нового поколения, что они не боятся и не стесняются ходить к врачу, в отличие, опять, от нас, и поэтому регулярные обследования, как сейчас модно называть, чекапы - это то, что присуще молодым людям, если нет возможности посетить очно.

- Но нужно сказать, только единственная проблема, что очень много лишних исследований, приходят люди с этими пачками. Поэтому, слушайте, не делайте ненужные тесты.

- Да, это очень важное замечание, но тем не менее здесь хотелось бы отметить, что не боятся ходить к врачу, в то время как наше поколение очень часто оттягивает этот момент, пока что-то не случится. И если нет возможности, есть такая важная современная история, как телемедицина.

- То, о чём так долго говорили большевики, случилось. Последние рекомендации Европейского общества кардиологов, одобренные нашей страной, говорят о том, что можно активно при наблюдении за здоровьем использовать телемедицинские технологии и гаджеты. Это очень удобно. Например, есть гаджеты ряда компаний, которые очень хорошо пишут ЭКГ. Например, человек, у которого годами не могли поймать аритмию, - он её поймал, мне переслал. Качество настолько высокое, что можно диагноз поставить. И можно это использовать, но только с умом.

- Также есть такой момент, как проверки схем лечения. То есть если нам врач говорил, мы это воспринимали как притчу во языцех, то есть как аксиому некую, сейчас молодые люди очень часто, во-первых, уточняют и дозировки лекарств, если врач что-то не дописал, и не то что перепроверяют, они пытаются понять те схемы лечения, которые им назначаются.

- Есть институт второго мнения, мы подстраиваемся, я тоже рекомендую.

По материалам программы "Доктор И..." на канале "ТВ Центр".

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