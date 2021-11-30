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Барбадос освободился от Елизаветы II и сделал Рианну героем

10:30
  • вторник
  • 30 ноября 2021

Остров выбрал президента

Карибское государство Барбадос вышло из-под британской короны и стало новейшей в мире республикой.
Барбадос выйдет из-под власти британской короны

Избранная в октябре 72-летняя президент страны Сандра Мэйсон вступила в должность. На церемонию инаугурации приехал наследник британского престола принц Уэльский Чарльз. На площади Национальных героев в столице страны Бриджтауне спустили королевский штандарт.

Новые власти Барбадоса также объявили имя первого национального героя – им стала певица Рианна. По словам премьер-министра страны Мии Моттли, Рианна "несла примерную службу" на благо страны, пишет Reuters.

Барбадос находился под властью Великобритании с XVII века. В 1966 году остров получил государственную независимость, но остался членом Британского содружества наций. Формальным главой государства считалась королева Елизавета II.

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